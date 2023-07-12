Лесной пожар перекинулся на уральскую деревню, в Шайдурихе горят 13 домов Фото: Иван МАКЕЕВ

Тринадцать домов горят в деревне Шайдуриха Свердловской области, эвакуированы 58 жителей населенного пункта. Об этом в среду, 12 июля, проинформировал ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых.

«На данный момент огонь охватил уже порядка 13 домов. Эвакуировано 58 человек», - сказал Горелых.

Всего, по данным полиции, в деревне живут 365 человек.

Как пишет URAL.KP.RU, сильный природный начался в среду, 12 июля, рядом с селом Шайдуриха под Невьянском. К вечеру огонь подошел вплотную к жилым домам, из-за чего спасатели начали эвакуировать местных жителей, а сотрудники ГИБДД перекрыли дороги.

Полицейские также ограничили движение транспорта как в самом селе, так и на дороге «Верхняя Пышма-Невьянск». Проехать закрытый участок можно через село Аятское.

В среду, 12 июля, также стало известно о пожаре на территории нефтегазохимического предприятия «Сибур» в городе Дзержинске Нижегородской области. На предприятии загорелась производственная установка, работники завода были эвакуированы.