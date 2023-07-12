Гутерриш отправил Путину письмо с предложениями по продлению зерновой сделки Фото: REUTERS

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш 11 июля направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором есть предложения по продлению зерновой сделки. Об этом рассказал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

— В рамках продолжающихся усилий в этом направлении генеральный секретарь направил вчера письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором излагается предложение, направленное на улучшение выполнения меморандума о взаимопонимании ради того, чтобы сохранить черноморскую инициативу, — заявил Дюжаррик.

Отмечается, что в письме затрагивается предложение по расчету через Россельхозбанк, о чем неоднократно говорили в России. Также в ООН заверили, что сейчас российская сторона изучает все предложения, а сам генсек выразил свою готовность к дальнейшему диалогу по этому вопросу.

Напомним, что ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что зерновая сделка в нынешнем виде не нужна и ее стоит расторгнуть. По его мнению, Россия может и без нее помогать странам-партнерам.