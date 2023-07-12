Врач назвала полезные продукты, притупляющие чувство голода Фото: pixabay.com

Гастроэнтеролог Алла Неруллина в беседе с «Газетой.Ru» назвала продукты, которые помогают подавлять чувство голода и при этом оказывать положительное воздействие на организм.

«Богатые клетчаткой фрукты (например, яблоки) отлично притупляют чувство голода и являются очень полезными: они способствуют поддержанию оптимальной микрофлоры кишечника, помогают ему бороться с воспалительными процессами», - заявила специалист, уточнив, что при постоянном потреблении яблоки помогают справиться с запорами и дисбактериозом, нормализуя также уровень сахара в крови.

Неруллина также посоветовал продукты с содержанием клетчатки, такие как орехи, но предупредила об их калорийности. Кроме того, по ее словам, добавка имбиря в чай или пищу поможет снижет аппетит при помощи гингерола - активного компонента, который содержится в корневище продукта в виде эфирного масла.

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