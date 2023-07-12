Число сгоревших домов в уральском поселке Шайдуриха выросло до 40 Фото: Олег УКЛАДОВ

Количество домов, пострадавших от пожара в поселке Шайдуриха Свердловской области, выросло более чем в два раза. В настоящий момент речь идет об уже порядка 40 строениях. Об этом проинформировал ТАСС со ссылкой на власти региона.

«Тушение пожара продолжается. Группировка пожарных увеличена до 140 человек и 46 единиц техники», - рассказали URAL.KP.RU в ГУ МЧС по региону.

В настоящее время продолжается эвакуация людей в пункты временного размещения.

Напомним, сильный природный пожар начался в среду, 12 июля, рядом с селом Шайдуриха под Невьянском. Вечером огонь перекинулся на жилые дома.

Ранее сообщалось, что горят тринадцать домов, эвакуированы 58 жителей населенного пункта. Из-за пожара сотрудникам полиции пришлось ограничить движение транспортных средств в Шайдурихе, а также на близлежащей дороге.

Регионы на юге России, в свою очередь, пострадали от сильных ливней. Так, сайт KP.RU писал о том, что четыре человека числятся пропавшими без вести после наводнения в Туапсинском районе Краснодарского края. Из-за разгула стихии также пострадали больше 300 домов, дороги, мосты, водопроводы, детсады и магазины.