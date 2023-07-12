Финансист спрогнозировал укрепление рубля в ближайшее время Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финансовый аналитик Александр Разуваев в беседе с NEWS.ru спрогнозировал укрепление рубля в ближайшее время.

Как сообщил специалист, в скором времени Центральный банк России повысит ключевую ставку с 7,5% до 8%, а даже, возможно, до 8,5%, что приведет к укреплению рубля. Разуваев также предположил, что к концу текущего года российский курс вернется к показателям 65-70 рублей за доллар.

«Я считаю, что ЦБ России увеличит ключевую ставку от 7,5% до 8%, также есть прогнозы повышения до 8,5%, и в таком случае рубль укрепится … Соответственно, к концу года курс вернется к показателям 65–70 рублей», - заявил эксперт.

Кроме того, экономист обратил внимание на сообщение Центрального банка России, в котором регулятор заявил об уходе в июне этого года платежного баланса в отрицательную зону, что привело к резкому сокращению экспорта, а также дивидендов российских компаний. Финансовый аналитик считает, что стоит ожидать улучшение данных показателей и рост экспорта.