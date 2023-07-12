Медведев заявил, что совет Украина-НАТО закончится исчезновением одной из сторон Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал создание совета Украина-НАТО. По его мнению, он прекратит свое существование в связи с исчезновением одной из сторон.

«Совет перестанет существовать, поскольку одна их сторон исчезнет», - написал политик в Twitter.

Он напомнил, что в 2002 году был создан похожий орган, который получил название совет Россия-НАТО, и ни для кого не секрет, чем все это закончилось.

Политик также отметил, что в настоящее время Североатлантический альянс и Россия находятся на грани войны, а если быть точнее, то за гранью.

Подводя итоги первого дня саммита НАТО, Медведев сделал три вывода. Во-первых, план действий по членству Украины в альянсе был отменен. Во-вторых, страну все же позвали в военный блок, однако непонятно, когда и на каких условиях. В-третьих, Киеву ожидаемо увеличили военную помощь.

Как писал сайт KP.RU, в Вильнюсе прошел саммит стран НАТО. На нем была согласована декларация по вопросу вступления Украины в альянс, а также утверждена многолетняя программа военной помощи стране и создание совета Украина-НАТО.