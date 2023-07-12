Эрдоган рассчитывает на встречу с Путиным в августе

Эрдоган планирует обсудить с Путиным передачу Украине командиров «Азова»
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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган намерен лично встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в августе, чтобы обсудить ситуацию с выдачей Украине командиров «Азова»*. Об этом он заявил на пресс-конференции во время саммита НАТО в Вильнюсе.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент нет точной даты встречи Путина с Эрдоганом.
Напомним, что Владимир Зеленский после визита в Турцию встречал в аэропорту вместе главой офиса президента Андреем Ермаком переданных главарей «Азова»*.
В свою очередь Дмитрий Песков отметил, что возвращение «азовцев»* на Украину связано с провалами украинского наступления, которые происходят в зоне спецоперации ежедневно.
*Запрещенная в России террористическая организация и ее члены