Около 300 человек эвакуировали из-за пожара в селе Шайдуриха, из них 36 детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почти 300 человек эвакуированы из села Шайдуриха в Свердловской области, где из-за природного пожара пострадали около 40 домов. Об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы местного ГУ МВД Валерия Горелых.

— Эвакуировано 290 человек, из них 36 детей, — подчеркнул Горелых.

Помимо этого он добавил, что большая часть людей решила остановиться у своих родственников, а в департаменте информационной политики Свердловской области подчеркнули, что в пункт временного размещения обратились восемь человек.

Напомним, что село под Екатеринбургом охватило огнем из-за лесного пожара. На место происшествия незамедлительно прибыли оперативные службы, а сотрудники ГИБДД перекрыли дороги, чтобы не мешать пожарным и помогать людям эвакуировать свои автомобили и прочее имущество. Жертв или пострадавших от природной катастрофы нет, а губернатор региона держит ситуацию под контролем.