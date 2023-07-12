Зеленский заявил, что не готов обменять территории Украины на членство в НАТО Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не пойдет на обмен территорий страны на членство в НАТО. Это он заявил на пресс-конференции в Вильнюсе на саммите Альянса.

— Я скажу, что мы никогда не обменяем любой статус на любые наши территории, мы не отдадим наши территории и никогда не будем менять на замороженный конфликт. Мою позицию четко знают наши партнеры, — подчеркнул Зеленский.

Эти слова стали ответом на вопрос о том, возможен ли вариант, что западные лидеры могут использовать членство Украины в НАТО в качестве предлога для переговоров с Россией.

Ранее обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин в статье рассказал о том, как НАТО предала последние надежды Зеленского, заявив о неготовности Альянса предоставить членство Украине. После чего Зеленский начал резко критиковать западных политиков.

После этого делегация США достаточно сильно разозлилась на выпады президента Украины после его гневных постов в социальных сетях. При этом дипломаты считают, что в целом ситуация на саммите НАТО напряженная.