Верховный лидер Ирана Хаменеи: США готовы жертвовать народом Украины Фото: REUTERS

Соединенные Штаты готовы принести в жертву народ Украины только для того, чтобы набить карманы своего военно-промышленного комплекса. Такое заявление сделал верховный лидер Ирана Али Хаменеи, слова которого привели на его сайте.

— Интересы военно-промышленного комплекса Запада заложены в продолжении конфликта на Украине, а это требует жертв украинского народа, — заявил Хаменеи.

Помимо этого он добавил, что нынешнее положение украинцев в очередной раз указывает на колониальные и грабительские идеи Запада. Хаменеи также считает, что сейчас западные страны наиболее уязвимы, чем когда-либо до этого.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина может распасться даже до победы России. Он подчеркнул, что сейчас внутри страны серьезные проблемы, которые могут не позволить Украине просуществовать до сокрушительного удара России.