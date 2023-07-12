Пожар в отеле в подмосковной Немчиновке локализован на площади в 250 «квадратов»

Пожар в подмосковном отеле локализован. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Подмосковье локализован пожар в строящемся здании при гостиничном комплексе «Немчиновка парк». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщается, что пожар локализован на площади в 250 квадратных метров. Ранее сообщалось, что возгорание произошло вечером в среду 12 июля. Огонь охватил кровлю здания вначале на 100 квадратных метров, позже пламя распространилось.

О локализации пожара МЧС объявило в 21.55 по московскому времени. Информации о пострадавших не сообщалось.

Тем временем почти 300 человек эвакуированы из села Шайдуриха в Свердловской области, где из-за природного пожара пострадали около 40 домов.

Также сообщалось, что в Екатеринбурге на стройплощадке произошел крупный пожар, охвативший 1,5 тысячи квадратных метров. Пожар начался в ночь на среду, 12 июля, на улице Сибирский тракт. Загорелись поддоны, а также строительные бытовки, расположенные на открытой площадке.