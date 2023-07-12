Власти Анапы ввели режим повышенной готовности из-за надвигающегося циклона

В Анапе объявили режим повышенной готовности в ожидании непогоды. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Евгения ГУСЕВА

Экстренные службы и коммунальщики в городе-курорте Анапе переведены в усиленный режим работы. В самом городе объявлен режим повышенной готовности в ожидании циклона, прохождение которого по территории Анапы прогнозируют синоптики. Об этом сообщили местные власти.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями, прохождением циклона на территории города-курорта Анапы решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности введен режим функционирования «Повышенная готовность», - такое объявление размещено в Telegram-канале мэрии Анапы в среду 12 июля.

Также сообщается, что предприятия санаторно-курортного комплекса и других сфер должны провести мероприятия по предупреждению связанных с непогодой чрезвычайных происшествий.

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