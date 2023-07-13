Воздушный шар с пятью людьми в корзине зацепился за ЛЭП в Липецкой области

Воздушный шар с пятью людьми в корзине зацепился за высоковольтную линию. Фото: пресс-служба правительства Липецкой области.

Воздушный шар зацепился за линию электропередач и повис на столбе в Липецкой области. При этом в корзине находилось пять человек.

О происшествии сообщила пресс-служба правительства региона.

«Воздушный шар зацепился за высоковольтную линию в районе ОЭЗ "Липецк". В корзине находятся пять человек. Детей среди пассажиров нет», - сказано в сообщении пресс-службы.

Позже появилась информация, что всех пассажиров спасли, никто не пострадал. Все находившиеся в корзине шара люди совершеннолетние, детей среди них не было. Еще до того, как спасатели обесточили ЛЭП и начали спуск людей, пассажиры сами потушили возникшее после столкновения возгорание.

Подробности спасения людей с 26-метровой высоты читайте здесь на KP.RU.

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