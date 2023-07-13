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НовостиПолитика12 июля 2023 22:37

Рогов сообщил о задержании украинских диверсантов-наводчиков ракет на ЗАЭС

Диверсанты должны были осуществлять лазерную наводку ракет на АЭС
Мария ПАВЛОВА
Рогов рассказал о задержании украинских диверсантов-наводчиков.

Рогов рассказал о задержании украинских диверсантов-наводчиков.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Группа диверсантов, которые должны были наводить украинские ракеты на Запорожскую АЭС, задержана сотрудниками российский силовых структур. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Речь идет об использовании лазерных технологий наводки ракет, уточнил он, добавив, что террористы прошли подготовку в Германии под руководством инструкторов из Великобритании.

«ФСБ задержала украинских диверсантов, которые должны были осуществлять лазерную наводку ракет на Запорожскую АЭС», - написал Рогов в своем телеграм-канале.

Накануне эксперты МАГАТЭ, которые продолжают инспектировать части ЗАЭС, заявили, что не увидели никаких мин или взрывчатых веществ.

Ранее сообщалось, что в районе станции возросла активность беспилотников ВСУ.

Что будет, если Украина попадет ракетой в Запорожскую АЭС, читайте здесь на KP.RU.