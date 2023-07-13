В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Киеве и Хмельницкой области Украины. Фото: REUTERS

Серия взрывов прозвучала в ночь на четверг 13 июля в Хмельницкой области Украины и в Киеве. Об этом сообщают украинские СМИ и региональные власти.

«В Хмельницком слышен звук взрыва», - пишет издание «Общественное».

В то же время издание «Зеркало недели» сообщает о срабатывании систем ПВО в Киеве и призывает жителей украинской столицы остерегаться осколков.

Информацию о взрывах в Киеве подтвердил в своем Telegram-канале мэр Виталий Кличко. Он сообщил, что экстренные службы следуют по вызовам из-за взрывов в четыре района Киева.

По всей территории Украины, кроме Харьковской и Одесской областей, объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 июля в Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога.

Накануне поселок Теткино Глушковского района подвергся обстрелу со стороны украинских войск. На двух улицах было зарегистрировано шесть прилетов. Об этом сообщил курский губернатор Старовойт.

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