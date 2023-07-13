Байден на год продлил режим санкций за задержание американцев за рубежом

Байден продлил на год режим санкций в связи с якобы незаконным задержанием американцев за рубежом. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден продлил режим чрезвычайного положения и срок действия ранее введенных в связи с арестом граждан США за рубежом санкций. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Байден назвал задержание граждан США за рубежом «необычной и экстраординарной угрозой для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов».

В числе прочих санкции после якобы неправомерных задержаний американцев были введены и в отношении ФСБ России. Ранее сообщалось, что в США включили в список стран, где американским гражданам якобы может угрожать неправомерное задержание, Россию, Иран, Китай, Венесуэлу, Мьянму и КНДР.

Ранее Госдеп США решил считать журналиста WSJ Эвана Гершковича «незаконно удерживаемым в России».

Напомним, по версии следствия Гершкович, действуя по заданию американской стороны, собирал в России сведения, являющиеся государственной тайной. Конкретно речь идёт о российском военно-промышленном предприятии, деятельность которого изучал журналист.

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