Сальдо рассказал, как российские артиллеристы уничтожают группы украинских боевиков у Антоновского моста. Фото: Александр КОЦ

Российские войска методично уничтожают мелкие группы украинских боевиков в районе Антоновского моста. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

Сальдо рассказал, что российские артиллеристы уничтожают группы бойцов ВСУ, которые успевают высадиться на левом берегу Днепра и спрятаться на дачах. По словам Сальдо, украинское командование устроило на этом направлении «конвейер смерти».

«Человеческого ресурса ему не жалко. Такой вот конвейер смерти. И все для того, чтобы поддерживать в информационном пространстве иллюзию своего присутствия на левом берегу», - резюмировал Сальдо.

Ранее Министерство обороны РФ в среду, 12 июля, заявило, что за прошедшие сутки группировка Вооруженных сил (ВС) России «Юг» на Донецком направлении отразила 30 атак украинских войск.

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