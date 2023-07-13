Российские бойцы в зоне СВО впервые применили дистанционное управление ПТРК «Корнет»

Российские военные применили в зоне СВО дистанционное управление ПТРК "Корнет", На фото: ПТРК "Корнет". Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Российские военные впервые применили в зоне СВО дистанционное управление ракетным комплексом «Корнет». Речь идет о комплексе дистанционного управления «Курган», который позволяет бойцам, управляющим ПТУР, находиться на расстоянии до 50 метров от пусковой установки, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя команды разработчиков комплекса.

Сообщается, что противотанковой управляемой ракетой уничтожен блиндаж ВСУ. При этом российские бойцы использовали комплекс дистанционного управления «Курган» для ПТРК «Корнет».

Основная задача «Кургана» - сохранить жизни бойцов, отметил собеседник агентства.

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