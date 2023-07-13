Ученый Эйидоган спрогнозировал землетрясение магнитудой выше 7 в Стамбуле

Ученый из Турции спрогнозировал еще одно сильное землетрясение в регионе. Фото: REUTERS

В Турции ожидается землетрясение магнитудой выше 7, экономические последствия от которого ощутит вся страна. Такой прогноз дал профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган.

Эксперт прогнозирует, что землетрясение произойдет в Мраморном море и затронет как столицу Турции Стамбул, так и семь провинций с населением более 25 млн человек.

«Насколько значительный ущерб будет нанесен, сложно даже представить. Жители Текирдага, Чанаккале, Яловы, Бурсы и других городов могут не считать, что они в безопасности – катастрофа затронет весь регион, она будет масштабной», - цитирует Эйидогана РИА Новости.

Напомним, произошедшее в феврале 2023 года землетрясение в Турции вошло в десятку крупнейших в мире с эпицентром на суше.

Ранее сообщалось, что землетрясение в Турции вызвало разлом в 150 км и сдвинуло страну на три метра.

Тем временем ученый РАН Виноградов объяснил огромное количество жертв землетрясения в Турции тем, что страна была не готова к землетрясению.