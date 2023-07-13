Что произошло в ночь на 13 июля

Лавров назвал возможную передачу Киеву самолетов F-16 ядерной угрозой со стороны Запада. Фото: REUTERS

Факт передачи американских истребителей F-16 Киеву будет рассматриваться Москвой как ядерная угроза со стороны Запада. Об этом сказал глава российского МИД Сергей Лавров, добавив, что Соединенные Штаты и НАТО создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией.

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