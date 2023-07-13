Шахта «Листвяжная» в Кузбассе возобновила добычу угля после взрыва в 2021 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шахта «Листвяжная» приступила к работам по добыче угля после аварии, произошедшей в 2021 году. Об этом в четверг, 13 июля, заявили в пресс-службе холдинга «СДС-Уголь».

В холдинге назвали возобновление добычи важным шагом для предприятия. «Весь коллектив «Листвяжной» приложил максимум усилий, чтобы лава 824 и в целом шахта соответствовала всем требованиям промбезопасности», - приводятся на сайте холдинга слова его директора Виктора Ануфриева.

Как заявили в пресс-службе, эксперты научного центра «ВостНИИ» провели анализ проветривания и противопожарной защиту, а также профилактические мероприятия в шахте, которые обеспечат пожаробезопасность при очистных работах.

Кроме того, была проведена проверка состояния дегазационной сети, а также установок и обеспеченность запасными выходами.

Напомним, на шахте «Листвяжной» остановили работы в ноябре 2021 года после аварии, которая унесла жизни 51 человека, а еще 58 работников госпитализировали. Всего под землей тогда было 285 человек.