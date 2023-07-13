Детсад в Приамурье закрыт после массового отравления детей Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Эксперты Роспотребнадзора провели проверку детского сада №16 «Золотая рыбка» в поселке Прогресс. В ходе проверки специалисты выявили многочисленные нарушения санитарных норм.

Как передает «Комсомольская правда – Благовещенск», в правоохранительных органах, подозревают, что причиной отравления 17 детей стал энтеровирус.

Сообщается, в детском саду не было необходимых чистящих средств и москитных сеток на окнах. Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора имели вопросы по поводу дезинфекции игрушек.

Материалы передали в суд, который признал детский сад виновным в совершении административного правонарушения по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», назначив наказание в виде приостановки деятельности на 60 суток.

Напомним, накануне произошло массовое отравление детей в нескольких детсадах города Орск. Причиной, предварительно, был назван йогурт.