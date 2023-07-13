В США женщину-полицейскую уволили из-за секса с коллегой в патрульной машине

Сотрудницу полиции в США уволили со службы из-за секса с коллегой в патрульной машине Фото: REUTERS

По информации телеканала KSAT, сотрудница полиции из США была уволена со службы в связи с обвинениями в занятии сексом с коллегой в патрульной машине.

По предварительным данным, инцидент, о котором сообщается, произошел в мае 2022 года в штате Техас между сержантом Келли Метц и ее подчиненным Патриком Бирном. Оба на тот момент находились в службе в офисе шерифа округа Комал.

Дэвид Брекедж, прохожий, заметил патрульную машину, в которой согласно его показаниям, сержант Метц и Бирн находились во время дежурства, на парковке кафе. Мужчина сообщил следователям о том, что он "услышал стоны, похожие на звуки сексуального удовлетворения, возле зоны, где стояла патрульная машина".

Давид Брекедж также признался в том, что бросил камень в стекло автомобиля и скрылся. Позднее его привлекли к административной ответственности за порчу полицейского автомобиля.

Однако ни Метц, ни Бирн не сообщили о брошенном камне и повреждениях автомобиля. Кроме того, в указанный Брекеджем период времени оба полицейских оказались без нательных камер, которые должны были записывать происходящее.

В ходе допроса Метц заявила, что в то время они с Бирном проводили тренировку по задержанию преступников на транспорте. Она категорически отвергла обвинения в сексуальных отношениях с подчиненным.

Однако позже она призналась, что все же у нее были сексуальные отношения с Бирном, и это произошло дважды, но не в мае в патрульном автомобиле, а у нее дома в октябре и ноябре 2022 года.

Она объяснила свое решение не сообщать начальству о своих отношениях с Бирном тем, что он только начал работать в округе Комал, и их встречи были непринужденными и необязательными. По ее словам, их короткий роман не предполагал дальнейшего развития.

По-прежнему остается неясным, было ли доказано в ходе внутреннего расследования, что Бирн и Метц вступали в сексуальные отношения во время дежурства.

Метц был уволен за нарушения профессионального кодекса, включая злоупотребление служебным положением и отключение нательных камер. После инцидента Бирн перевелся в другое отделение полиции.

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