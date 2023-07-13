Евросоюз рассматривает подключение «дочки» Россельхозбанка к SWIFT Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз рассматривает возможность подключения дочерней компании Россельхозбанка к международной системе банковских переводов SWIFT, чтобы продлить зерновую сделку, рассказали источники, знакомые с ситуацией.

По информации Reuters, ЕС не готов переподключить Россельхозбанк к SWIFT напрямую, как того требует российская сторона. Вместе с тем не исключается вероятность подключения к системе «дочки» Россельхозбанка для продления черноморской инициативы после 17 июля.

Ранее в Евросоюзе заявили, что ЕС не будет переподключать российские банки, в том числе Россельхозбанка, к системе SWIFT. Рестрикции будут смягчены или вовсе сняты только после того, как конфликт на Украине завершится, объяснили в Брюсселе.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявляла, что схема создания дочерней компании Россельхозбанка для ее подключения к SWIFT является «заведомо непроходной».

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании снова обсудить ситуацию вокруг зерновой сделки вместе с российским лидером Владимиром Путиным.