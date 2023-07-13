В водах у Владивостока найден планктон с «кислотой зомби»

Опасные водоросли обнаружены. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В акватории Владивостока был обнаружен планктон, который является потенциально вредным для мозга. Речь идет о малоизученном одноклеточном организме, известном как псевдоницший (Pseudo-nitzschia). Об этом сообщили в пресс-службе Национального научного центра морской биологии имени Жирмунского "КП-Владивосток”.

Содержащаяся в планктоне домоевая кислота может приводить к возникновению реальных неврологических расстройств у человека, таких как потеря кратковременной памяти. Кроме того, среди симптомов могут проявляться судороги и тремор.

«Морские диатомовые водоросли Pseudo-nitzschia привлекают внимание исследователей вследствие их способности вызывать нейротоксическое отравление домоевой кислотой (ДК), которая продуцируется некоторыми видами рода, относится к классу возбуждающих аминокислот и известна как агонист глутаматных-ионотропных рецепторов в центральной нервной системе млекопитающих», – уточнили в ННЦМБ.

По словам старшего научного сотрудника ННЦМБ, Инны Стонник, в Уссурийском заливе произошли изменения в цветении (размножении) планктона с 2017 года из-за появления новых видов одноклеточных организмов. Кроме того, эта кислота может представлять опасность для моллюсков и даже прибрежных экосистем.

По уточнению ученых, каждый год в мире регистрируется множество случаев интоксикации после употребления в пищу токсинов, которые содержатся в микроводорослях. Чаще всего такое происходит после ужина, включающего блюда из морских деликатесов.

В сообщении пресс-службы ННЦМБ ДВО РАН было отмечено, что помимо ущерба, наносимого морской фауне, домоевая кислота может вызвать значительные экономические потери для аквакультурных хозяйств.

Согласно информации дальневосточных экспертов, на данный момент не было обнаружено опасных концентраций домоевой кислоты в других российских регионах. Единственная акватория, вызывающая опасения, находится вблизи Владивостока.

Распространение планктона в прошлом вызвало экологическую катастрофу на Камчатке в 2020 году, в результате которой погибли тысячи морских обитателей. В СМИ данное ядовитое вещество было названо «кислотой зомби».