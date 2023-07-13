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НовостиПолитика13 июля 2023 5:20

Сальдо сообщил о провале плана ВСУ прорваться к границам Крыма

По словам Сальдо, украинские войска планировали выйти с Запорожского направления
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Сальдо сообщил о провале плана ВСУ прорваться к границам Крыма

Сальдо сообщил о провале плана ВСУ прорваться к границам Крыма

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

План Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться к границам Крыма с Запорожского направления потерпел неудачу. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«К Крыму противник планировал выйти с Запорожского направления, но этот план уже очевидно провалился», - приводит РИА Новости заявление врио главы региона.

В начале этой недели, 10 июля, в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что украинские войска пытались ударить ракетами С-200 по Крыму, а также Калужской и Ростовской областям. Отмечалось, что ВСУ целились по Крымскому мосту, а также по военному аэродрому в Ростовской области. Однако такая попытка не удалась.

Как писал сайт KP.RU, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил (ВС) России Валерий Герасимов после такой попытки Киева поручил выявлять и уничтожать места хранения ракет С-200.