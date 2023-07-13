Пробка из более 600 автомобилей образовалась на подъезде к Крымскому мосту Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края образовалась пробка из более чем 600 автомобилей.

Как передает «КП – Кубань», огромный поток машин связан с тем, что приближаются выходные, в преддверии которых россияне поехали на море. К утру четверга, 13 июля, пробка на подъезде к мосту растянулась до шести километров, при этом она почти не двигается. Людям приходится стоять в очереди три часа, ожидая досмотра, отмечается в сообщении.

Тем временем в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к Крымскому мосту сообщается, что по состоянию на 08:00 в очереди со стороны Тамани находились 620 транспортных средств, а время ожидания составляет около трех часов. На подъезде к мосту дежурит скорая помощь и спасатели, волонтеры продолжают раздавать воду всем желающим.

Напомним, в понедельник, 10 июля, очередь из автомобилей к Крымскому мосту достигала более 1200 машин.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин поручил максимально задействовать паромные переправы у Крымского моста, а в Минтрансе РФ распорядились принять все необходимые меры для увеличения пропускной способности пунктов досмотра, в том числе увеличить число сотрудников.