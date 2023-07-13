В Казначействе рассказали, как цифровой рубль поможет в борьбе с коррупцией в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин заявил, что внедрение цифрового рубля поможет в борьбе с коррупцией в России, уточнив, что все платежи, которые будут происходить при помощи такой валюты, будут прозрачными.

«Сейчас я уже отвечаю не как казначей, а как эксперт. Что касается государственных платежей, государственных денег, то здесь очевидно, что полная прозрачность», - заявил глава Казначейства.

Артюхин заявил, что важность, а также удобство цифрового рубля будут доказаны не сразу. По его словам, для этого нужно определенное время. Как сообщил Артюхин, по ходу использования новой валюты будут выявляться различные вещи, которые будут меняться и корректироваться, призвав не спешить и спокойно подождать.

Ранее председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что цифровой рубль усложнит жизнь для мошенников, отметив, что подобная форма денег будет более защищенной.