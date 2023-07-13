«Теперь ты все потерял». Жена скандального рэпера Гуфа подала на развод

Жена скандального рэпера Гуфа подала на развод Фото: соцсети

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) в последнее время все чаще попадает в семейные скандалы. Новости об артисте теперь, как правило, касаются не его музыкальной карьеры, а разборок со своими женами, возникающими на фоне употребления Гуфом алкоголя и запрещенных веществ. На этот раз не выдержали нервы у модели Юлии Королевой – девушка официально подала на развод спустя полтора года в браке с рэпером.

По информации Starhit, в среду, 12 июля, исковое заявление от Королевой о расторжение брака зарегистрировал один из мировых судебных участков Кунцевского района. Встреча представителей сторон назначена на 27 июля, после этого Долматовым дадут время на примирение. Перед этим модель написала в соцсетях: «Я подаю на развод. Теперь ты точно все потерял. Никогда не попадайся мне на глаза».

Последние полгода в семье модели и рэпера постоянно происходили скандалы и публичные выяснения отношений. Даже появление общего ребенка и прохождение Гуфом лечения в рехабе не смогли исправить ситуацию. Напомним, в апреле музыкант сам объявлял о разводе с Королевой, пообещав не оставлять без опеки и внимания их общую дочь Тину.