Лавров вызвал ажиотаж среди журналистов на саммите АСЕАН в Джакарте Фото: REUTERS

Глава российского МИД Сергей Лавров пришелся по нраву иностранным журналистам, которые присутствовали на встрече министров АСЕАН в Джакарте. Своим визитом он вызвал небывалый ажиотаж.

В четверг Сергей Лавров провел встречу Россия-АСЕАН на уровне министров иностранных дел. После этого он направился на другие мероприятия, однако его ждала толпа журналистов. Молодые люди начали кричать, хлопать в ладоши.

Лавров подошел к представителям СМИ, а те наперебой начали задавать вопросы не на английском языке. Глава российского МИД предложил им сделать совместное фото, после чего Лавров пожал руки журналистам и пожелал дальнейших успехов.

Кроме того, в Джакарте Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с генсеком АСЕАН Као Ким Хорном. В качестве презента он передал Ким Хорну матрешку с его изображением, которая символизирует кооперацию.