В Госдуме предложили считать семьи с двумя детьми многодетными Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой, предлагая признать многодетными семьи с двумя детьми.

Напомним, ранее в правительство РФ был внесен проект документа, согласно которому статус многодетной семьи получают те семьи, где воспитываются от трех и более детей.

Как заявил парламентарий, сегодняшние представление о многодетной семье как о семье с тремя и более детьми до 18 лет затрагивает относительно небольшое число российских граждан.

«Многие семьи с двумя детьми предпочитают не увеличивать количество детей, поскольку семья не способна финансово обеспечить всех детей в достаточном объеме», - приводит ТАСС текст обращения депутата.

Даванков указывает на низкий суммарный коэффициент рождаемости, а также количество семей с тремя и более детьми. «Представляется целесообразным и справедливым закрепить в федеральном законодательстве, что многодетная семья - это семья с двумя и более несовершеннолетними детьми», - отмечает он.