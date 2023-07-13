Марочко заявил о взятии ВС РФ под огневой контроль участка трассы под Купянском

ВС России взяли под огневой контроль участок трассы Н 26 «Чугуев – Меловое» на Купянском направлении Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России взяли под огневой контроль участок трассы Н 26 «Чугуев – Старобельск – Меловое» на Купянском направлении, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районе населенного пункта Новоселовское под огневой контроль взят участок трассы Н 26. Украинские боевики использовали часть этого участка для снабжения своих войск на передовых позициях и эвакуации раненых», – сказал он в беседе с РИА Новости.

Как отметил офицер, в связи с потерей контроля над этим участком трассы и неблагоприятными погодными условиями Вооруженные силы Украины испытывают проблемы с логистикой.

Накануне Марочко сообщил, что иностранные наемники прибыли в подразделения украинских войск на Купянском направлении, чтобы усилить диверсионные группы ВСУ. За день до этого подполковник заявил о продвижении российских войск под Купянском.