Актер Джонни Депп обратился к россиянам перед премьерой фильма «Жанна Дюбарри» Фото: EAST NEWS

Актер Джонни Депп записал видеообращение к российским зрителям перед показом фильма с его участием «Жанна Дюбарри». Обращение артиста опубликовали в социальных сетях первые зрители картины.

Премьера фильма в России пройдет на следующей неделе, 20 июля. В фильме Джонни Депп играет роль Луи XV. Обращаясь к своим российским зрителям, артист поблагодарил их, отметив также, что «очень гордится» новой картиной.

«Надеюсь, что вам понравится … Берегите себя, увидимся», - заявил актер.

Напомним, в 2021 году Джонни Депп также обратился к россиянам в видеообращении, поприветствовав их на русском языке.

Как писал сайт KP.RU, ранее сообщалось, что Джонни Депп якобы приедет в Москву осенью этого года. Как заявила пресс-служба группы «ЯМОРЕ», переговоры с командой актера велись еще с 2018 года - с момента его выступления в «Олимпийском» в составе Hollywood Vampires. Сам артист это никак не прокомментировал.