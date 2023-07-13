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НовостиПолитика13 июля 2023 7:06

Десять бойцов ВДВ уничтожили более полусотни военных ВСУ

Сообщается также об уничтожении 19 единиц техники украинской армии
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Десять бойцов ВДВ уничтожили более полусотни военных ВСУ

Десять бойцов ВДВ уничтожили более полусотни военных ВСУ

Фото: REUTERS

Группа из десяти разведчиков Воздушно-десантных войск (ВДВ) во время одного боев уничтожила свыше 50 украинских военных. Об этом в четверг, 13 июля, заявил командир разведроты с позывным Метис.

Как сообщил командир разведроты, его группа нашла украинских военных в большом количестве, а после оценки ситуации решила идти в бой без поддержки артиллерии.

«В итоге уничтожили 19 единиц техники врага и до 60 человек личного состава противника. Оставшаяся часть противника обратилась в бегство. Нас было 10 человек», - передает РИА Новости заявление бойца.

После боя командиру разведроты с позывным Метис присвоили звание Героя России, а других разведчиков наградили орденами Мужества и медалями «За отвагу».

Днем ранее, 12 июля, российские войска уничтожили склады с топливом украинских войск в Одесской области. Кроме того, в Донецкой Народной Республике (ДНР) был поражен командно-наблюдательный пункт батальона нацгвардии Украины.