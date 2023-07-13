Десять бойцов ВДВ уничтожили более полусотни военных ВСУ Фото: REUTERS

Группа из десяти разведчиков Воздушно-десантных войск (ВДВ) во время одного боев уничтожила свыше 50 украинских военных. Об этом в четверг, 13 июля, заявил командир разведроты с позывным Метис.

Как сообщил командир разведроты, его группа нашла украинских военных в большом количестве, а после оценки ситуации решила идти в бой без поддержки артиллерии.

«В итоге уничтожили 19 единиц техники врага и до 60 человек личного состава противника. Оставшаяся часть противника обратилась в бегство. Нас было 10 человек», - передает РИА Новости заявление бойца.

После боя командиру разведроты с позывным Метис присвоили звание Героя России, а других разведчиков наградили орденами Мужества и медалями «За отвагу».

Днем ранее, 12 июля, российские войска уничтожили склады с топливом украинских войск в Одесской области. Кроме того, в Донецкой Народной Республике (ДНР) был поражен командно-наблюдательный пункт батальона нацгвардии Украины.