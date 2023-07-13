Жена Стаса Михайлова Инна показала старшую дочь с ребенком Фото: Евгения ГУСЕВА

Жена российского певца Стаса Михайлова Инна поделилась фотографией своей старшей дочери с ребенком.

В кадре Ева Канчельскис держит на руках малышку, однако выяснилось, что это ее новорожденная племянница. Ей дали имя Эмилия Петра, лицо девочки на фотографии было скрыто.

Фото: Соцсети

Этот ребенок появился в семье сына Инны Михайловой от первого брака Андрея и его жены Кэти Гавелас. Пол ребенка стал известен 7 января 2023 года, тогда Инна Михайлова называла это событие рождественским чудом.

Стоит отметить, что Стас и Инна Михайловы вместе уже 12 лет. Артист принял детей супруги как родных, а она также с теплом относится к его сыновьям. У пары также есть две общие дочери - Иванна и Мария.

В последнее время сам Стас Михайлов заметно преобразился. Артист сильно похудел, но при этом он полон сил и энергии. Говоря о своей новой форме, артист раскрывает секрет стройности – это правильное питание, оно творит настоящие чудеса.