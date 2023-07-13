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НовостиСпорт13 июля 2023 7:07

Финал Кубка России по пляжному волейболу впервые проводится в Кузбассе

Турнир стартовал 13 июля в Кемерове
Ксения БОГДАНОВА
Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

В Кемерове 13 июля стартовал финал Кубка России по пляжному волейболу. За звание лучших сражаются 32 мужские и 32 женские команды из России и Республики Беларусь, в составе которых выступают чемпионы мира и серебряные призеры Олимпийских игр. Турнир завершиться 16 июля.

«Кузбасс неоднократно принимал спортивные соревнования самого высокого уровня, в том числе по пляжному волейболу. В 2019 и 2022 годах в регионе состоялись этапы чемпионата России по этому виду спорта, а сегодня мы принимаем финал этих престижных соревнований, став самой восточной точкой проведения турнира, - рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - Впервые финал чемпионата России по пляжному волейболу проводится за Уралом. Для соревнований подготовлены песчаные корты мирового уровня. Уверен, этот праздник спорта подарит незабываемые эмоции его участникам и зрителям».

Матчи финала чемпионата 13 июля проходят сразу на двух площадках: на поле, расположенном рядом со спорткомплексом «Кузбасс-Арена», и на стадионе «Шахтер» в Кемерове. Для зрителей вход на игры свободный.