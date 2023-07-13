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НовостиПолитика13 июля 2023 7:16

Алаудинов заявил, что российские силы держат линию от Клещеевки до Курдюмовки

Село Клещеевка находится под полным контролем ВС России, отметил командир «Ахмата»
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российские военные держат в ДНР линию от Клещеевки до Курдюмовки

Российские военные держат в ДНР линию от Клещеевки до Курдюмовки

Фото: REUTERS

Российские военные из подразделения специального назначения «Ахмат» держат в Донецкой народной республике линию от Клещеевки до Курдюмовки, заявил командир подразделения Апты Алаудинов.

«Ребята находятся на всей линии, начиная от Клещеевки и вниз. Получается, одно крыло в Курдюмовке, второе крыло – в Клещеевке», – сказал он в эфире телепередачи «Соловьев Live».

По словам Алудинова, село Клещеевка находится под полным контролем российских войск. Как заявил командир «Ахмата», украинские войска будут продолжать «закидывать свои силы в топку, но в конечном итоге все равно выдохнутся».

Накануне офицер ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил об ожесточенных боях к юго-западу от Артемовска.

Напомним, на прошлой неделе временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что населенный пункт Клещеевка, расположенный к югу от Артемовска, находится полностью под контролем Вооруженных сил России.