Массовая драка с погоней произошла на пляже в Екатеринбурге Фото: Михаил ФРОЛОВ

Приезжие устроили массовую драку на пляже Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге, а разнимали их горожане. Об этом сообщили в четверг, 13 июля, в УМВД города.

«Сообщение поступило в отдел полиции №9 Верх-Исетского района по факту конфликтной ситуации. На место выезжали сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится проверка», - приводит URA.RU заявление правоохранительных органов.

Видео драки было выложено в местном Telegram-канале. На кадрах можно увидеть, как несколько приезжие начинают драться друг с другом, а один из них старается убежать. Разнять людей пытались другие посетители пляжа.

Напомним, на прошлой неделе, 9 июля, один человек был ранен во время драки со стрельбой около кафе на западе Москвы. Всех остальных участников конфликта доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.