Суд заочно арестовал экс-замминистра энергетики Милова* Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший заместитель министра энергетики Владимир Милов* заочно арестован в Москве по делу о фейках о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом в четверг, 13 июля, заявили в Басманном суде.

Милова* обвиняют в публичном распространении заведомо ложных данных об использовании российских войск. В пресс-службе Басманного суда заявили, что экс-замминистра объявлен в международный розыск.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании заочной меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Милова* Владимира Станиславовича ... Он объявлен в международный розыск», - приводит ТАСС заявление, сделанное в суде.

В категории дела отмечается, что меры пресечения в виде заключения под стражу избраны по п.1 ч.2 ст.29 УПК РФ и ст.108 УПК РФ.

*признан в России СМИ-иноагентом