Полковник США Макгрегор: Польша намерена оккупировать западные территории Украины Фото: REUTERS

Оккупация Польшей территорий Западной Украины способна спровоцировать масштабную контратаку российских войск. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По его словам, поляки и литовцы обсуждают совместное вторжение на Западную Украину.

"Их аргументы таковы: мы войдем на Западную Украину, создадим буферную зону, и мы не боимся русских", — отметил специалист в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

Эксперт добавил, что если Польша или другая прибалтийская страна захочет оккупировать территории Западной Украины, то это не спасет киевский режим. В таком случае российские войска начнут большую контратаку, а вмешательство Польши в конфликт расценится как нападение НАТО на Россию.

Также Польша не ждет присоединения Киева к НАТО, поскольку сама претендует на территории Украины. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.