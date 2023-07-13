Два человека погибли при наводнении в Туапсинском районе Кубани Фото: соцсети

Во время наводнения в Туапсинском районе Краснодарского края погибли два человека, они ранее числились пропавшими без вести, сообщили в прокуратуре региона.

Как передает ТАСС, в море были обнаружены тела девушки 2003 года рождения и мужчины 1956 года рождения. В прокуратуре рассказали, что во время наводнения они находились в частном доме, который смыло в реку.

Как писал сайт KP.RU, накануне в четырех населенных пунктах Туапсинского района Кубани был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с потопом, вызванным сильными ливнями.

Напомним, Туапсинский район в эти дни переживает новый удар стихии. Так, 12 июля на курортные поселки обрушился мощный ливень, под воду вместе с домами и автомобилями ушли Новомихайловка, Небуг, Лермонтово, Ольгинка и Тюменский.

Дождь пока не прекращается, улицы превратились в бурные реки, уровень воды поднялся до одного метра. По сообщениям очевидцев, несколько машин унесло водой. За три ночных часа 12 июля выпало около 144 мм осадков. Залиты базы отдыха, гостиницы и дома.