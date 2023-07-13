Лавров заявил, что не знает о каких-либо новых предложениях по зерновой сделке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ему ничего неизвестно о каких-либо новых предложениях по зерновой сделке, которые ранее были отмечены президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«О каких-то новых предложениях мне неизвестно», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства в четверг, 13 июля.

Как предположил Лавров, в данном случае речь идет о том, что президент России Владимир Путин и турецкий лидер «обсуждали уже давно», а именно - готовность двух стран «работать независимо от каких-либо иных договоренностей над льготными поставками зерна, прежде всего пшеницы, в развивающиеся страны, которые испытывают наибольшую нужду в этом товаре».

Напомним, ранее турецкий президент заявил о желании снова обсудить ситуацию вокруг зерновой сделки вместе с российским коллегой. По его словам, Турция с первого дня украинского конфликта не пропустила через свои проливы ни одного военного корабля, а также свыше 33 млн тонн продовольствия было доставлено на мировые рынки за счет зерновой сделки.