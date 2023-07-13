На площадке МУФ в «Лужниках» пройдёт выставка спецтехники городских служб

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На Московском урбанистическом форуме (МУФ) одна из площадок разместится в олимпийском комплексе «Лужники». Напомним, в 2023 году МУФ продлится в столице с 1 августа по 10 сентября. За это время посетители «Лужников» смогут побывать на развернувшейся там выставке коммунальной и спасательной техники.

«Горожане узнают больше о работе коммунальных служб и пожарно-спасательного гарнизона столицы, изучат образцы коммунальной и спасательной техники, которая помогает поддерживать чистоту в городе и обеспечивать безопасность», – отметил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Всего на экспозиции под открытым небом покажут 90 единиц коммунальных и спасательных автомобилей. Среди них, например, будут те, которые убирают столичные улицы и укладывают асфальт. А ещё - 24 пожарные аварийно-спасательные машины, авто экологической службы города, аэролодка, снегоболотоходы, ретроавтомобиль дорожных служб и другие. При этом 64 единицы спецтехники продемонстрируют инженерные и коммунальные предприятия Комплекса городского хозяйства Москвы.

Подробнее о программе МУФ - на mos.ru.