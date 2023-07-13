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НовостиЗвезды13 июля 2023 8:49

Певица Юта объяснила поездки на Донбасс

Певица Юта объяснила поездки на Донбасс своим долгом стране
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Певица Юта объяснила поездки на Донбасс своим долгом стране

Певица Юта объяснила поездки на Донбасс своим долгом стране

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Певица Юта заявила ведущей спецпроекта «Пятого канала» «ОтЛичная жизнь» Светлане Шевченко, что люди обвиняют артистов, ездящих с концертами в зону спецоперации, в хайпе, не понимают моральных усилий, которые приходится прилагать для таких выступлений.

Артистка назвала себя должной государству, рассказав, почему она ездит на Донбасс.

«Я в самом начале специальной военной операции объяснила людям, что мне заплатили за это дофига: бесплатное среднее образование, бесплатное профессиональное образование, медицина, охрана, в лагерь я ездила каждый год бесплатно», - рассказала певица.

Юта отметила, что и дети ее получили «огромное количество благ от государства». По ее словам, если «все сложить» и взглянуть, сколько она получила от государства, то «будут миллионы».

Кроме того, певица считает, что российские артисты, покинувшие страну из-за начала спецоперации, потом решат вернуться, так как столкнуться со многими сложностями.