Певица Юта объяснила поездки на Донбасс своим долгом стране Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Певица Юта заявила ведущей спецпроекта «Пятого канала» «ОтЛичная жизнь» Светлане Шевченко, что люди обвиняют артистов, ездящих с концертами в зону спецоперации, в хайпе, не понимают моральных усилий, которые приходится прилагать для таких выступлений.

Артистка назвала себя должной государству, рассказав, почему она ездит на Донбасс.

«Я в самом начале специальной военной операции объяснила людям, что мне заплатили за это дофига: бесплатное среднее образование, бесплатное профессиональное образование, медицина, охрана, в лагерь я ездила каждый год бесплатно», - рассказала певица.

Юта отметила, что и дети ее получили «огромное количество благ от государства». По ее словам, если «все сложить» и взглянуть, сколько она получила от государства, то «будут миллионы».

Кроме того, певица считает, что российские артисты, покинувшие страну из-за начала спецоперации, потом решат вернуться, так как столкнуться со многими сложностями.