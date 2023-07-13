Американский экс-разведчик Риттер: Россия остановила вступление Украины в НАТО

Экс-разведчик армии США Риттер: Россия остановила вступление Украины в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Россия смогла предотвратить вступление Украины в военный блок НАТО.

“России удалось остановить экспансию НАТО на Украине. Украина никогда не станет членом альянса”, — сказал экс-разведчик в интервью YouTube-каналу US Tour of Duty.

Риттер отметил, что Турция пошла на уступки и одобрила заявку Швеции на вступление в альянс, поскольку страны НАТО отчаянно пытались показать России ее бессилие в противодействии расширению альянса. Однако о вступлении Украины не может быть и речи.

Напомним, с 11 по 12 июля в Вильнюсе проходил саммит НАТО, на котором члены альянса обсуждали возможные гарантии безопасности Украины со стороны союзников Киева. При этом еще в преддверии саммита отмечалось, что вопрос о сроках вступления Украины в альянс не будет стоять на повестке дня.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский еще до приезда на саммит из-за такой позиции устроил истерику в соцсетях. Хотя ранее сам признавал невозможность присоединения к альянсу до окончания военных действий. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что без победы ВСУ в конфликте о вступлении Украины в НАТО в принципе не будет идти речи.