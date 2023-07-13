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НовостиПолитика13 июля 2023 9:17

Турчак: Гурулев превратил в шоу обращение генерала Попова об отстранении

Такими командирами, как Попов, Россия может гордиться, заявил секретарь генсовета «Единой России»
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак Фото: пресс-служба «Единой России»

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак Фото: пресс-служба «Единой России»

Публикация депутатом Госдумы Андреем Гурулевым обращения генерал-майора Ивана Попова о якобы его отстранении вылилась в политическое шоу, поскольку оно не предназначалось для публики, считает первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

«Обращение генерала Попова было непубличным и размещено в закрытых чатах командиров и бойцов 58 армии. То, что депутат Гурулев его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остается на его совести, – написал секретарь генсовета «Единой России» в Telegram.

Такими командирами, как Попов, Россия может гордиться, заявил Турчак. Он добавил, что армия была и остается вне политики.