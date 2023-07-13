Борис Джонсон назвал самого большого врага Киева в Европе Фото: REUTERS

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что самым большим врагом Киева, за исключением российской армии, теперь стала усталость от Украины в Европе.

«Это истощение остального мира, и особенно сторонников Украины, в том, чтобы убедиться, что они победят», - приводит CNN заявление экс-главы британского правительства.

Джонсон призвал Вашингтон не уставать от поддержки Киеву, назвав победу Украины «жизненно важной для демократии и свободы во всем мире». Кроме того, британский политик заявил, что поддерживает решение президента США Джо Байдена предоставить кассетные боеприпасы Украине.

Напомним, накануне журналистка Анна ван Денски отметила, что у украинского президента начинает складываться ощущение, что весь мир должен ему, и на этом фоне он ведет себя как «капризная примадонна». По ее словам, такое поведение «только провоцируют трещины» в отношениях Киева с НАТО.