Александр Моор: Успешными бывают только те проекты, которые реализуются вместе с жителями

Фото: gubernator.admtyumen.ru

Александр Моор провел вчера в Ханты-Мансийске рабочую встречу с Натальей Комаровой.

Обсуждая развитие дорожно-транспортной сети, губернатор Тюменской области рассказал о ходе реконструкции федеральной автомагистрали Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск на территории региона. Сделано уже свыше 150 километров трассы с четырьмя полосами для движения и разделением встречных потоков. Через пять лет дорога станет полностью четырехполосной вплоть до Тобольска.

«Безусловно, нельзя останавливаться. Мы продолжим работу с федеральными коллегами по дальнейшему расширению трассы, потому что по ней ездят и югорчане, и ямальцы, и тюменцы. Дорога должна быть безопасной. Эта магистраль имеет большое значение и для нашей экономики. Я думаю, что в Югре, как и в Тюменской области, вопрос строительства, реконструкции и ремонта федеральных, региональных, муниципальных автотрасс является приоритетным для региональных правительств», – заявил Александр Моор.

Наталья Комарова отметила соответствие большинства региональных и межмуниципальных дорог Югры стандартам. Однако сеть муниципальных дорог нуждается в развитии.

«В вопросах, связанных с обеспечением финансирования из окружного бюджета, мы примем такое решение», – добавила Наталья Комарова.

Во время командировки в Ханты-Мансийск губернатор Тюменской области также принял участие в форуме Команды Югры «Результаты и приоритеты развития на 2023–2024 годы». Успешными бывают только те проекты, которые реализуются вместе с жителями – дал свою оценку Александр Моор эффективности командной работы правительства, муниципальных органов власти и общественности Ханты-Мансийского автономного округа по повышению качества жизни людей.

Заместитель председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Западнова поблагодарила губернатора Тюменской области за высокую оценку работы властей Югры и отметила общие усилия, направленные на развитие регионов.

«В ситуации, которая сложилась сегодня, самое главное для нас – сплочение всех ветвей и уровней власти и общества, всех граждан, чтобы развиваться и двигаться вперед. Надо сохранить налаженное партнерство Тюмени и Югры», – подчеркнула Наталья Западнова.