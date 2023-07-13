СК требует арестовать Денисенко, подозреваемого в убийстве Ржицкого

Заседание суда состоится в Краснодаре в четверг, 13 июля Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет (СК) просит арестовать Сергея Денисенко, который ранее признал свою вину в убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислава Ржицкого. Об этом в четверг, 13 июля, сообщает СК РФ.

«Следствие ходатайствует об аресте Сергея Денисенко, подозреваемого в убийстве бывшего командира подлодки "Краснодар" Станислава Ржицкого», - сказано в заявлении ведомства, где также говорится, что в ходе допроса обвиняемый признал вину в убийстве.

Заседание суда состоится в Краснодаре в четверг, 13 июля. По данным Министерства внутренних дел РФ, обвиняемого поймали на съемной квартире в Туапсе, где нашли пистолет с глушителем, из которого, как предполагают, и был застрелен чиновник. В ходе допроса Денисенко признался, что его завербовали на Украине. Как сообщается, он собирался вылететь из Сочи в Турцию, а оттуда отправиться в Швейцарию.