Комитет Госдумы одобрил поправку о введении серебряных медалей для учеников школ Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В комитете Госдумы по просвещению рекомендовали принять поправку и ввести серебряные медали для выпускников школ. Об этом стало известно в четверг, 13 июля.

Известно, что получить серебряную медаль "За особые успехи в учении" II степени выпускники 11-го класса смогут за аттестат, в котором не более двух оценок "хорошо".

Данная поправка уже внесена ко второму чтению законопроекта о привлечении школьников к общественно-полезному труду.

Напомним, в мае в Государственную думу внесли законопроект об обязательном участии учащихся школ в общественно-полезном труде. Он предполагает формирование трудолюбия у учащихся учебных учреждений в России и ответственное отношение к труду и его результатам.

В мае 2023 года министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что уже в 2023\24 учебном году будет не одна, а две медали за успехи в учебе, как было в советское время.